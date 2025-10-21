Todo es alegría: Apareció el dueño de la perrita rescatada del canal

Sociedad21/10/2025
perra mora canal

La perrita había caído al canal el fin de semana  y el personal de la Municipalidad había logrado rescatarla. Tras el rescate buscaban a sus dueños.

Finalmente, aparecieron, son de apellido Rivera, y según contaron, a penas se enteraron fueron a la dependencia municipal en búsqueda de Mora. 

Mora, tiene 10 años, de tipo labrador negro, con un tumor en la cola, enfermedad periodontal, artrosis en la cadera y que tenía una carga baja de pulgas y garrapatas, hacía suponer que tenía un hogar del cual tal vez se había escapado o extraviado. Finalmente, su familia fue por ella.

 perra mora canal 2

