La perrita rescatada del canal Esteco está bien y espera por su dueño o una nueva familia

Tras la intensa tormenta que afectó a Salta el fin de semana, personal de la Patrulla Ambiental de la Municipalidad de Salta protagonizó un emotivo rescate, sacando a una perrita adulta que se encontraba atrapada en un canal de desagüe en la intersección de calle San Juan y Gorriti. Ahora, el animal se encuentra en el Centro de Adopciones, recibiendo cuidados veterinarios mientras se busca a su posible dueño o a una nueva familia que quiera darle un hogar.

El Dr. Pablo Díaz, veterinario del Centro de Adopciones Nicolás Mansilla, relató que los llamados de los vecinos sobre la situación de la perra fueron recurrentes. "El sábado hubo muchos llamados de los vecinos, en muchas posibilidades fuimos a rescatar a este animal sin encontrarlo, al parecer subía y bajaba del canal pero, producto de las lluvias, la situación fue más preocupante", indicó Díaz a Multivisión Federal.

Finalmente, Patrulla Ambiental pudo rescatarla al mediodía del sábado en la intersección del canal de San Juan y Gorriti, donde hay un túnel. Tras la revisión médica inicial, se determinó que se trata de una perrita mestiza de labrador, de tamaño mediano (aproximadamente 15 kilos) y que cuenta con una edad avanzada, de entre 10 y 11 años.

El Dr. Díaz mencionó que hay indicios de que la perra pudo tener un hogar. "Nos hace sospechar que esta perra pudo tener propietario, porque tampoco tenía garrapatas y una cantidad baja de pulgas, entonces pudo tener propietario", señaló. Sin embargo, su estado nutricional "está por debajo de lo óptimo" para su edad.

La perrita, que no está castrada, ingresó con varios problemas de salud producto de su situación de abandono y la exposición al agua del canal. Presentaba inflamación en sus patitas y una otitis (inflamación por contacto con el agua). Además, se le detectó una enfermedad dental avanzada, un pequeño tumor en sus glándulas anales y artrosis en sus caderas producto de la edad.

El Centro de Adopciones ya inició el tratamiento para estabilizar su salud. "Le pusimos vacunas, desparasitamos, iniciamos un tratamiento médico y le colocamos pipeta, haremos estudios ecográficos y de sangre, veremos si está castrada", explicó el veterinario.

Ahora, la prioridad es que la ciudadanía se acerque a buscarla: "Si no aparecen los propietarios del animal, entrará en adopción, que la gente sepa que puede venir a adoptar a este perrito viejo, que clínicamente estará sana". Los interesados pueden acercarse al Centro de Adopciones, de 8 a 18 horas, de lunes a viernes, en calle Gato y Mancha, detrás de Villa Palacio.