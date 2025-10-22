Muerte del obrero: “Es imposible sacarlo porque se puede derrumbar todo”

Tras la muerte del trabajador Enrique Burgos, de 34 años y padre de dos hijas, cuyo cuerpo quedó atrapado tras el derrumbe de una obra en construcción, que al parecer estaba a cargo del estudio de arquitectura López Marcuzzi, ubicada en calle Uruguay al 600, el Comisario General Javier Magriña advirtió que la estructura presenta riesgo de colapso, lo que impide por el momento la extracción del fallecido.

No obstante, informó que continúan las tareas para rescatarlo. “Es imposible sacarlo porque se puede derrumbar. Necesitamos gente con mucha experiencia en esa temática, por eso va a trabajar el Ejército junto a Bomberos y Defensa Civil”, explicó.

El comisario precisó que desde el momento del incidente se desplegó personal policial, peritos y bomberos, quienes lograron localizar el cuerpo, pero no pudieron extraerlo por el riesgo de nuevos derrumbes. “Ayer, cuando lo querían descubrir, las paredes se estaban cayendo, así que se detuvo todo por seguridad”, indicó.

“Nosotros actuamos de acuerdo al incidente, pero los responsables de la obra son los que tienen que hablar con los familiares y explicar cómo estaban trabajando”, señaló.

El operativo continúa bajo la supervisión del fiscal interviniente, y se mantendrá custodia policial hasta que se inicien las labores de rescate. “Puede demorar una o dos horas, o más, según lo determinen los especialistas en función del peligro que presenta la estructura”, concluyó.