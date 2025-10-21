En plena obra en el centro de Salta, un derrumbe mató a un obrero de la construcción

De acuerdo a la información brindada por MultivisiónFederal cerca del horario de finalizar labores para los trabajadores de una obra en construcción en calle Uruguay al 600, un derrumbe se cobró con la vida de un obrero.

En el lugar en dónde se construye un complejo habitacional se pudo ver a los Bomberos trabajando en lo que sería la recuperación del cuerpo mientras oficiales de la Policía de la Provincia de Salta se entrevistaron con los presentes para la futura investigación que determinará lo sucedido en el lugar.

Hasta el momento y de acuerdo con la información de Multivisión el cuerpo se encontraría entre escombros y no habría más personas afectadas.