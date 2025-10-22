Familiares y amigos intensifican la búsqueda de Damián Acosta

La comunidad permanece en alerta por la desaparición de Damián Norberto Acosta, de 34 años, quien habría sido arrastrado por el río Arenales durante un episodio de lluvias intensas que incrementó el caudal del agua el día sábado.

La familia recurrió a las redes sociales para solicitar colaboración de la comunidad. Pescadores, vecinos y voluntarios se sumaron a los rastrillajes, formando grupos que recorren el cauce del río y sus alrededores con la esperanza de localizar al joven.

Hasta el momento, no se habría radicado la denuncia policial formal sobre el hecho.