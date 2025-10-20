Pescaba en el Bermejo y quedó varado tras la crecida: no sabía nadar

Durante el fin de semana, el río Bermejo tuvo una crecida en el cause de sus aguas de manera repentina y esto sorprendió a muchos, este fue el caso de un pescador, que estaba en el curso de agua en el momento que los niveles subieron.

El hecho ocurrió en la zona de Finca Chivo Ángel, donde vecinos alertaron a la Policía sobre la situación. Cuando los llegaron montaron un operativo de rescate, que consistió en desplazarse río arriba, ingresar al agua y cruzar nadando con elementos de seguridad náutica, hasta la isla donde se encontraba el pescador.

El hombre, de 45 años y domiciliado en el barrio Canillita, relató que durante la noche el nivel del agua subió repentinamente, impidiéndole regresar a la orilla, ya que no sabía nadar.

Finalmente, tras colocarle un chaleco salvavidas, los rescatistas lograron trasladarlo de forma segura hasta la orilla, donde aguardaba el resto del personal policial. Una vez fuera de peligro, fue trasladado hasta la ciudad de Orán para recibir atención y resguardo.