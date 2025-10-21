Buscan a un joven que desapareció durante la tormenta del sábado

Desde hace algunas horas llegó a nuestros medios el pedido de colaboración para dar con el paradero de Damián Norberto Acosta de 36 años, quien según familires desapareció durante el mediodía del sábado mientras realizaba trabajos en el canal de Yirigoyen e Independencia.

El crudo relato de uno de sus hermanos apunta a que el joven se habría ahogado por la creciente del canal, producto de la lluvia de esa jornada.

Sin datos sobre su paradero hace aproximadamente 72 horas, es que la misma familia decidió hacer una convocatoria para este martes desde las 9 de la mañana para rastrillar y así lograr que las autoridades policiales intensifiquen la búsqueda por el río Arenales.

El pedido de ayuda en los rastrillajes que se dieron desde este martes a la mañana, altura del puente del barrio 20 de Junio, es para pescadores, vecinos y voluntarios.

“Estamos atravesando una situación muy difícil. Mi hermano se ahogó el día sábado a la madrugada cuando estaba la creciente con todo. Lo estamos buscando por el río con mis otros hermanos y no tenemos novedad de él aún”.