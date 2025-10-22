Multitudinario adiós a al Comisario Vicente Cordeyro

Este miércoles a las 14:00 se realizó la misa por el último adiós al ex director de Investigaciones de la Policía de Salta, Vicente Cordeyro.

Sus restos fueron velados en el Círculo de oficiales de la Policía de Salta, ubicado en Juramento y España. El velorio que comenzó anoche, terminó pasado el mediodía y por allí pasaron cientos de personas para acompañar a la familia en este difícil momento.

Tras la misa, sus restos partieron al Cementerio de la Divina Misericordia en búsqueda de eterno descanso. Una caravana de automóviles acompañó a la familia en el trayecto al cementerio.

Esta noche habrá una nueva marcha convocada en Plaza 9 de julio, a las 20hs.