La Unidad Fiscal prohibió que se creme el cuerpo de Vicente Cordeyro

Finalmente, este martes se procedió a la entrega del cuerpo del comisario Vicente Cordeyro a su familia.

Según se informó desde la fiscalía la entrega se realizó después de las declaraciones testimoniales de los familiares directos a Cordeyro. Sin embargo, aclararon que sus restos no pueden ser cremados.

Actualmente la investigación está a cargo de la Unidad Fiscal que ordenó el Procurador General de la provincia, Pedro García Castiella.

Por otro lado, se difundieron imágenes de los elementos encontrados en el Cerro Elefante, entre los que se encuentra el teléfono celular que está quemado. El aparato está siendo analizado por personal especializado para la recuperación de material.

Aclararon que, por el momento, no se descarta la intervención de otras áreas especializadas pertenecientes a organismos científicos nacionales con competencia en la materia, a fin de ampliar el alcance del análisis digital.

En paralelo, la División Homicidios del área de investigación del CIF continúa desarrollando tareas de campo en distintas líneas investigativas, bajo la coordinación de la Unidad Fiscal interviniente, y a la espera de las conclusiones periciales y criminalísticas que refuercen la continuidad y productividad de la investigación.



El trabajo se orienta a profundizar las averiguaciones relativas a los posibles vínculos e intervenciones del fallecido con organismos federales y provinciales vinculados a áreas de investigación de narcotráfico, con el propósito de verificar antecedentes, relaciones y circunstancias que puedan aportar elementos de contexto, o investigaciones relevantes de la que hubiese intervenido.