Tras el fuerte temporal, Tartagal moviliza a todo su equipo para asistir a los vecinos

Tras la intensa tormenta que azotó la ciudad de Tartagal en la noche del miércoles, dejando anegamientos, caída de árboles, voladura de techos y 40 personas evacuadas, la Municipalidad puso en marcha un amplio operativo de asistencia y recuperación.

Desde las primeras horas de hoy, el intendente Franco Hernández Berni dirige personalmente las tareas de emergencia junto a todo el equipo de la "familia municipal". El operativo conjunto se desplegó inmediatamente en los distintos puntos de Tartagal afectados por los fuertes vientos y las intensas lluvias. Equipos de Servicios Públicos, Defensa Civil, Bomberos, Policía y voluntarios de diversas instituciones locales trabajaron sin descanso para mitigar las consecuencias del temporal.

Las tareas se concentraron en la remoción de árboles caídos, el despeje de calles obstruidas, la restitución de servicios básicos esenciales y el acompañamiento directo a las familias que sufrieron graves daños materiales en sus viviendas.

A través de sus redes sociales, el intendente Hernández Berni envió un mensaje a la comunidad, destacando la necesidad de la unión ante estos fenómenos. "El cambio climático está afectando al mundo y el temporal que vivimos ayer nos une más que nunca. Con trabajo, esfuerzo y empatía saldremos adelante una vez más", expresó el mandatario.

Hernández Berni no solo agradeció a su equipo, sino también a la comunidad por la respuesta inmediata. "Agradecer a todas las personas e instituciones que están trabajando en los barrios tras el temporal de ayer. Unidos saldremos adelante como siempre lo hizo Tartagal”, manifestó, destacando la solidaridad de los vecinos y el apoyo institucional que permite una respuesta rápida.