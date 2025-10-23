Joven fallecido en el hospital de Tartagal: Se conocieron detalles de la autopsia

Agustín Herrera de 17 años perdió la vida en el hospital Juan Domingo Perón, en Tartagal el lunes , cuando estaba por ser intervenidio quirúrgicamente, pero según denuncia su familia el peregrinar al nosocomio inició horas antes, cuando el joven manifestaba fuertes dolores abdominales, que no habrían sido bien tratados hasta que el cuadro derivó en su fallecimiento.

El Fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, es quien investiga el deceso del joven quien dispuso realice la autopsia, el secuestro de la historia clínica del adolescente para ser analizada y otras medidas de rigor, tendientes a esclarecer lo sucedido.

Con el correr de las horas, se supo que la autopsia se practicó el martes 21 en Orán, donde participó una junta médica, integrada por dos profesiones, actuación que el fiscal Vega, destacó como una garantía técnica.

Sobre los primeros resultados, el fiscal informó que el informe preliminar revela una infección generalizada cuyo foco sería el apéndice, lo que habría evolucionado a una peritonitis de origen apendicular con diseminación sistémica.

"El informe final estará de acá a varios días. Nos manifestaron las doctoras que hubo una infección que se diseminó por todo el cuerpo y que la misma surge desde el apéndice y esto derivó en una peritonitis" dijo porVideoTar.

Las pruebas y lo que sigue

El fiscal Gonzálo Vega añadió que, de acuerdo con la documentación reunida, los padres habían llevado al joven al hospital el viernes 18 de octubre alrededor de las 8 de la mañana y que la Fiscalía analizará con detalle qué atención recibió en las 48 horas siguientes, si se adoptaron los diagnósticos y tratamientos adecuados y si existieron demoras o irregularidades que puedan configurar negligencia médica.

Asimismo, subrayó que el equipo trabaja “de manera minuciosa” y pondrá a disposición de la investigación todos los elementos probatorios.

Además, informó que en el sumario se solicitarán los descargos del personal de salud que intervino en la atención del paciente.





