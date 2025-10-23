Los mayores de 60 años compran 1 de cada 3 autos 0KM que se venden en el país

La dinámica del mercado automotor argentino experimenta un cambio sustancial, donde la composición etaria de los compradores redefine estrategias y prioridades de las marcas. En este sentido, el grupo de mayores de 60 años se consolidó como el protagonista de un fenómeno que impacta tanto en los niveles de venta como en el perfil de los modelos más elegidos.

Los mayores de 60 años son los que encabezan la compra de autos nuevos en la Argentina durante los primeros nueve meses de 2025, de acuerdo al informe elaborado por SIOMAA, la empresa líder en inteligencia del mercado automotor.

Es que en el último tiempo el segmento se consolidó comp el de mayor cantidad de patentamiento en el mercado argentino ya que registró 110.916 vehículos lo que es igial al 28,9% de las ventas entre enero y septiembre.

El informe validó la tendencia de una demanda madura y estable, compuesta por un público con mayor poder adquisitivo y una fuerte capacidad de planificación.

Los datos del estudio reflejaron que Toyota lideró cómodamente el ranking de autos más elegidos por mayores de 60 años, reafirmando su lugar de privilegio frente a competidores históricos como Volkswagen y Fiat.