Lanús igualó 2 a 2 con la "U" de Chile en la ida de la semifinal por la Copa Sudamericana

Lanús y Universidad de Chile empataron 2 a 2 en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en un encuentro disputado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

El resultado final se definió con una jugada polémica en los minutos de adición, donde el árbitro brasileño Anderson Daronco sancionó un penal a favor del equipo local.

El partido se desarrolló a puertas cerradas debido a la sanción impuesta por la Conmebol al club chileno por incidentes en fases previas, a pesar de lo cual, el micro que trasladaba al plantel de Lanús fue atacado a piedrazos antes de ingresar al estadio.

Lanús logró imponerse en el marcador durante la primera mitad con un doblete del delantero Rodrigo Castillo, el nivel de juego y la química del equipo en la competencia ofensiva fue clave en ese momento.

A los 25 minutos, Castillo aprovechó una presión alta en la salida de la "U", recuperó el balón y remató desde fuera del área, venciendo al arquero Gabriel Castellón para el 1-0. Poco después, a los 29 minutos, el mismo atacante empujó la pelota a la red tras una asistencia de Eduardo Salvio, sellando el 2-0 parcial.

En el complemento, la dinámica del juego se mantuvo con la "U" intentando la posesión y Lanús apostando a la contra. El descuento del equipo chileno llegó pasada la hora de juego. Tras un tiro de esquina, el arquero de Lanús, Nahuel Losada, no pudo controlar el balón, que quedó servido para Lucas Di Yorio, quien solo tuvo que empujar para el 2-1.

Cuando parecía que el conjunto de Lanús se llevaría la victoria, en la última jugada del encuentro, Daronco pitó la pena máxima por una mano de Agustín Cardozo dentro del área. La decisión fue fuertemente protestada por los jugadores visitantes. "No sé qué vio el árbitro. La mano es casual, la jugada es muy rápida, no hay intención", expresó un referente de Lanús ante la prensa post partido.

El histórico mediocampista Charles Aránguiz se encargó de la ejecución y convirtió el gol del empate 2-2. Tras el pitazo final, los jugadores de Lanús rodearon al árbitro brasileño para reclamar su decisión.

El partido de vuelta que definirá el pase a la final se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, en Argentina. En la otra llave de semifinales, Independiente del Valle de Ecuador y Atlético Mineiro de Brasil también igualaron 1-1 en el partido de ida. (Con información de Infobae)