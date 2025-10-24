Mirá cómo quedó Aguaray tras el temporal de lluvia y viento

Fuertes lluvias sacudieron a distintas localidades del departamento San Martín en la noche del miércoles y madrugada del jueves.

Una de las localidades golpeadas, aparte de Tartagal, fue Aguaray, donde tambén hubo árboles y postes caídos, como así también sectores que quedaron anegados por varias horas.

Desde el Municipio, ya trabajan en reestablecer el orden en el pueblo y que los ciudadanos puedan transitar. Uno de los trabajos fuerte se realiza en la escuela primaria, Manuel Dorrego y en distintas calles de la zona, informó Dprensa Aguaray.