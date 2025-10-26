LOS ELEGIDOS: “Combustible elemental", por Nico Cortes

“Esos sitios de ensueños. Con pizcas de místicos e inolvidables. Con energías renovables que te abrazan y te traen de regreso a los momentos felices. Hay recintos tan especiales que hacen de un simple lugar, un hogar.”

-“A los lugares los hace la gente”-. Dice la frase y retumba por todos los rincones. Puede que haya sitios parecidos. Con formatos en reproducción. Llamados cadenas. Franquicias. Aún así, con todos los protocolos en copia, con similitudes y exactitudes en mobiliarios y equipamientos, hay espacios que son únicos y distintivos.

Café de la Visión. Ypf Portezuelo. Ypf Full. Sus nombres. Sus pronombres. Sus apodos. Es particular por muchos detalles. Está situada en una isla. Tiene una inclinación, su terreno. En pleno acceso a la Ciudad de Salta se percibe una terraza de ensueños. Con estacionamiento propio, es una tentación, dejar el auto sobre su vereda.

Hay lugares que tienen una energía particular. Allí está su magia. Su encanto. En este caso puede que se trate de la raza humana. Tan enigmática. Persuasiva. Atrapante. Es que dentro del recinto hay mucha gente de la especial. Desde las oficinas gerencian Federico Del Val y su esposa, Silvia Recaman Basalo. En todos los detalles supervisa el líder, ideólogo y capitán del barco, Benjamin Recaman. Mario Tapia es el encargado general, pasando por los expertos Rodrigo Chanampa, Walter Luis, Ramiro, Facundo, Federico, José Maria hasta los chicos de cocina y los recientemente llegados, Rodrigo, Ismael, Facundo, Tiziano, Lautaro.

Puede que sea el consultorio de tantos. El living de muchos. ¿El hogar de todos? Hay pasión en el oficio. Hay conexión humana. Hay un diálogo permanente. Amistad. Familia. Es el principio de la felicidad. Porque según Harvard, esta no está vinculada con el éxito ni con el poder ni con el dinero. Es una simple actividad cotidiana. El vínculo. Los lazos. Esa confianza . Esa conexión de relacionarse con alguien, afianzar una comunicación, un afecto.

Es por eso que ingresamos aquí y hay una tendencia a la sonrisa. La relajación. El disfrute. Se libera la paz y fluye el amor. Hay música, hay lectura. Hay chocolates, hay cafés. Y cuando la mano viene dura, con algún conflicto interno sin resolver, está el de la mesa de al lado que te brinda una mano. Un cómo estás. Una servilleta lagrimal. Y sino, los chicos del turno que sea, con esa psicología callejera, donde huelen la tristeza y la ausencia. Palmada en la espalda, un choque de puños. -Estamos para lo que necesite. ¿Le sirvo algo? ¡Hoy es un gran día!-

Puede que te sea de paso. Quizás te vas de viaje o tal vez regresas a la ciudad. Lo cierto, es que el lugar te cobija. Cuesta retirarse. Y si me voy, estaré buscando motivos para volver. Quizás sea el café. Su gente. Su microclima. Su paisaje. O es muy posible que persiga esa utopía de pretender vivir con felicidad constante.