"El tren de la alegría”: Los Elegidos, por Nico Cortes

“ Bendecidos por la varita mágica del Señor. Dotados de un talento único y universal. Así como dichosos, obligados a ofrecer sus recursos al resto de la humanidad. Estos personajes nacieron con lumbre propia, con un ángel celestial. Dedicados a ciudadanos ilustres, con fuego sagrado en su interior, que vinieron a hacer de nuestro mundo, un sitio mejor…”

Hay historias por contar. Casi como una obligación. Sobre todo de esas personas anónimas, desconocidas para los medios. Trabajadores cotidianos que sudan la gota pesada y caliente. Son relatos de héroes sin máscaras. Personajes que nacieron con el chip adaptado para vivir en cualquier lugar y para hacer de ese lugar, un sitio mejor. De esos perfiles que con sólo acercarse, generan una atmósfera diferente.

Matias era un salteño que soñaba con vivir la vida a su manera. Parte de sus formas era desafiarse a salir del confort. Conocer otras culturas. Compartir sus virtudes, atributos. Pero sobre todo llevar una energía tan positiva como optimista y regarla por donde transcurra su sombra. Matias era padre de familia y también esposo amigo hermano. Tuvo su crianza en el barrio santa Ana. Ciudad de salta. Zona sur. Sus sueños lo llevaron a México. Veracruz, Monterrey, Cancún, sus lugares. Con gran conocimiento en ventas y economía, comenzó entre varias actividades a especializarse en la venta de vehículos. En alquiler de todo tipo de transportes y por último en agencias de viajes vinculadas a los mejores Resort y los lugares más exclusivos de la hotelería mexicana.

Su esfuerzo, su pasión, sus deseos estaban recibiendo los frutos de tantos años de siembra. Su máxima cosecha, su tesoro y su foco estaba en su hija. Luciana Peñalba Mosconi. Fruto de un amor con Graciela, ambas salteñas. Argentinas. Ya en tierra mexicana, Luciana decidió estudiar medicina, convivir con su padre y crecer en tierra azteca. Ambos compartían pasiones, vínculos, afectos y sobre todo alegria. Es que al hombre le sobraba semejante don. Esa generosidad acumulada con humildad, respeto educación, buenos modales y una sonrisa constante hicieron que sea reconocido y bautizado como “Señor alegría”. Matias Alegría. Alegría de principio a fin.

La carrera universitaria de Luciana fue récord y motivo de estudio y sorpresa en toda la Universidad de Medicina de Monterrey. No solo por lo fugaz del egreso sino por las calificaciones y toda la complejidad que conlleva semejante logro. El orgullo desbordaba el rostro de Matias. Tantos años de trabajo, tantas noches de preocupación, madrugadas de compañía. Las tristezas, la lejanía de la tierra madre, de la familia. Es que es tan cierto. Uno cuando se va es un extranjero. Aún en la fortuna, en la fama y el éxito, es un extraño. Imaginarse una familia común, con actividades rutinarias, lejos del hábitat. Matias parecía haber cumplido el sueño de su vida. Su hija recibida. Con salud. Con las mejores notas jamás obtenidas. Proyectando más suelos. Objetivos. Agendando para Enero la cena de colación. El título. Las fotos . Los fuegos artificiales.

En un instante un padre y una hija bucean por el caribe mexicano. Celebran entre tantas cosas la bendición de vivir. Tomados de la mano recorren los subsuelos del mar. Se topan con seres jamás vistos. Conectan superficies inolvidables. Se abrazan al universo, desde lo más profundo de la tierra.

En otro instante deleitan unos tacos con chile y cerveza para suavizar. Hay fiesta patronal en México y sus ojos reflejan el resplandor del sol y la bruma del océano.

¿Quién diría que es el principio del fin? Que misterio la vida, que contrastes y contradicciones la creación de Dios. Pues somos crónicas de muertes anunciadas. Muchas veces sin despedidas. Sin cartas ni hasta luego ni nos vemos después. Así a secas. Un resbalón. Un suspiro. De un día para el otro una hija sin padre presente. Una madre sin hijo. Queda la moraleja de vivir sonriendo. Deja la herencia de una alegría desbordante. Una energía bondadosa, generosa, quizás ahora intervenida por la medicina, con la posta en manos de una hija prodigio, en servicio de la sociedad.

P.d: Matias “Alegría” Peñalba Salazar. Argentino, salteño, fallecido a los 45 años, el día 12/09/2025, en Cancun, Mexico, en accidente doméstico. Mi homenaje, mi recuerdo y respeto por su vida, su nobleza, su legado. QEPD. Amén.