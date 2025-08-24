Los Elegidos: “AGUA DE MAR”, por Nico Cortes

“Esos sitios de ensueños. Con pizcas de místicos e inolvidables. Con energías saludables que te abrazan y te traen de vuelta. Hay recintos tan especiales que hacen de un simple lugar, un hogar.”

Cómo una necesidad imperiosa, el cuerpo le gana la carrera a la mente y decide actuar ante cualquier pensamiento. El cuerpo llega a las instalaciones y se sumerge en aguas cálidas, cristalinas. Somos todos, un pez dentro del agua de mar, que respira, revive.

“Crol”, dice su frente. 25 de Mayo al 700. Ciudad de Salta. “Crol” también dicen las paredes y la ropa de los docentes. Dentro de ese volcán de calor humano, de pasión por la educación deportiva, física, humana, están ellos. Raul, Claudia y compañía hacen de este gimnasio un lugar indispensable. Se siente la familia, la amistad, la comunión, la profunda generosidad. Hay que más que una razón de pisar sus suelos, de nadar sus aguas, de levantar sus hierros.

Parece que tengo una tendencia a exagerar por mis lugares preferidos. Pero es un sentimiento concreto. Natural. Me nace la gratitud de su existencia. Es inevitable agradecer a lugares y personas que te hacen el bien. El individuo no es el mismo después de la actividad. Se percibe ese regocijo. Hay una satisfacción constante y permanente que prosigue al ejercicio. Hay un bienestar donde cuerpo y mente sienten plenitud. Puede que hable por otros. Puede que escriba por sensaciones ajenas. Pero es visible. En niños, en adultos, en jubilados. Hombres y mujeres. Personas con dificultades motrices. Gente con trastornos específicos. Todos ellos hablan del gimnasio como un refugio único y universal.

Es conmovedor la vocación de los profesionales. Es emocionante saber que hay alguien allí, el cual desea una vida mejor para vos, para mi. La natación, o la gimnasia, o la rutina en si, es un transporte. La finalidad del recorrido es tu salud. El objetivo es una mejor calidad de vida. En eso, ellos son los especialistas. Más allá de su trabajo, de su disposición, es gratificante su deseo personal. Esas ansias de verte mejor es un acto divino.

Llegan los días especiales y se celebran como en el mejor de los hogares. Cumpleaños. Días festivos. Torneos. Los responsables del club se disponen a ofrecer sus corazones.

¡Benditos aquellos que viven para el prójimo! Bendecidos sean ustedes por sus aguas benditas. “Crol”, un camino de ida, un estilo de vida.