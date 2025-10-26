Sólo dos autos 0km valen menos de $25M en Argentina: Cuáles son y cómo financiarlos

El mercado automotor argentino atraviesa un momento de precios altos, donde la mayoría de los vehiculos nuevos superan la barrera de los $25 millones. Sin embargo, todavía hay algunas opciones relativamente accesibles para quienes buscan un modelos económicos y urbanos. Entre todos los autos 0 km disponibles, únicamente dos se destacan por mantener un precio por debajo de este umbral.

El primero de ellos es el Renault Kwid, con un valor de $23.830.000. Este modelo se posiciona como una alternativa de entrada a gama, ideal para la ciudad gracias a su tamaño compacto y bajo consumo de combustible. Además, ofrece un equipamiento básico suficiente para quienes buscan movilidad sin grandes lujos.

Además de ser el auto más económico de Argentina, el Renault Kwid se destaca por su atractivo sistema de financiación con tasa del 0%, gracias al programa Renault Days. Este beneficio, que ya venía aplicándose en meses anteriores, se extendió en septiembre 2025. Entre las opciones disponibles se incluyen:

Préstamo de $10.000.000: 12 cuotas fijas a tasa 0% a través de Renault Store (e-commerce).

Préstamo de $12.000.000: 12 cuotas fijas a tasa 0%

Préstamo de $12.000.000: 18 cuotas a tasa 9%

Préstamo de $12.000.000: 24 cuotas a tasa 14,9%

La segunda opción es el Fiat Mobi, cuyo precio alcanza los $24.964.000. Al igual que el Kwid, el Mobi se destaca por su practicidad y economía. Su diseño urbano y ágil lo hace apto para transitar por calles congestionadas, mientras que su interior, aunque sencillo, cuenta con lo necesario para el día a día.

Ambos autos se pueden financiar a través de planes de cuotas que permiten distribuir el costo en varios meses, reduciendo el impacto de la inversión inicial. Con tasas que varían según la entidad financiera, los compradores pueden acceder a estos modelos sin necesidad de pagar el monto total de contado.

Además, muchas concesionarias ofrecen promociones combinadas con seguros y mantenimientos incluidos durante el primer año, lo que agrega un valor extra a la compra. Esta estrategia busca atraer a quienes recién comienzan a evaluar la compra de su primer auto o quienes priorizan el presupuesto frente a otras características.

Los 10 autos 0km más baratos en octubre 2025

Según supo conocer la Agencia Noticias Argentinas, estos son los 10 autos 0km más baratos que se pueden comprar en Argentina en octubre 2025:

Renault Kwid: $23.830.000

Fiat Mobi: $24.964.000

Hyundai HB20: $26.600.000

Fiat Argo: $27.898.000

Fiat Cronos: $28.519.000

Citroën C3: $28.850.000

Peugeot 208: $29.120.000

Chevrolet Onix: $29.401.900

Citroën Basalt: $29.680.000

Toyota Yaris: $30.023.000