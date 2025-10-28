Caso María Cash: Buscan revocar el sobreseimiento a Héctor Romero

Mañana se llevará adelante una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta en el marco de a causa por la desaparición de María Cash.

El tribunal deberá resolver la apelación presentada por el fiscal federal Eduardo Villalba y el Defensor de Víctimas, Nicolás Escandar, quienes impugnaron el sobreseimiento dictado en mayo por el Juzgado Federal N°2 a favor el camionero Héctor Romero, único imputado.

Este planteo busca revertir la decisión de la jueza Mariela Giménez por considerarla prematura: “Lo que planteamos es que el sobreseimiento se dictó de manera anticipada. Hay que seguir investigando, hay pericias discutidas por la defensa que deberían analizarse en juicio”, explicaron fuentes a El Tribuno.

En mayo del 2025, la jueza Giménez resolvió sobreseer a Romero, ya que consideraba que no había pruebas suficientes para sostener la acusación penal.

En mayo, Villalba había adelantado que apelaría: “Por considerar que se ha hecho una interpretación errónea de las pruebas”, mientras que la defensa encabezada por el abogado Fernando Díaz, calificó el sobreseimiento como “irrefutable” y “plenamente fundado”.