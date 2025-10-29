Un motochorro que aterrorizaba en el centro fue condenado

El auxiliar fiscal Ignacio Carrizo Agüero, bajo expresas directivas del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se arribó a un juicio abreviado para un hombre mayor de edad, como autor de los delitos de hurto y tentativa de hurto, en concurso real.

Fue el juez Antonio Pastrana quien luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó al cumplimiento de una pena de dos meses y quince días de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente por quinta vez, en virtud de sus antecedentes condenatorios.

Los hechos sucedieron el pasado 10 de octubre cuando en la zona centro de la Ciudad de Salta, el acusado sustrajo de un furgón de reparto, un bolso que contenía prendas de vestir, para luego huir. Apenas 10 minutos después en la esquina de Belgrano y 25 de mayo aprovechó y se robó una billletera del interior de un camion de mudanzas. Cuando se disponía a abandonar el lugar, su víctima lo interceptó y lo hizo caer de la motocicleta, reteniendoló hasta la llegada de las autoridades.