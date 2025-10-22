Intentó robar tras trepar hasta un balcón pero un vecino lo delató

El 14 de septiembre pasado un hombre de 31 años subió por el costado de un edificio hasta alcanzar el balcón de un primer piso.

Una vez en el balcón, forzó la puerta para ingresar al inmueble con la intención de apoderarse ilegítimamente de pertenencias. Sin embargo, su accionar fue observado por un vecino, que alertó al personal policial. Al percatarse de la presencia de los agentes, el acusado se dio a la fuga, pero fue detenido en las cercanías del lugar.

En una audiencia flexible y multipropósito el juez de Garantías interviniente declaró procedente el acuerdo de juicio abreviado. La Fiscalía había acumulado una multiplicidad de causas en contra del acusado, y el hombre fue condenado por ser autor de los delitos de hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa; robo simple; hurto simple; hurto calificado por escalamiento; daños; robo simple; amenazas; robo simple; hurto (dos hechos), todo en concurso real.

Cumplirá la pena de 1 año de prisión de ejecución efectiva y se ordenó el traslado a la Unidad Carcelaria 1 para el cumplimiento de la condena. Además se ordenó a la Alcaidía General de la Provincia que arbitre los medios necesarios para que el condenado realice tratamiento en contra de las adicciones mientras dure su detención.