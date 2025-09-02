Irán presos por robar “cañitos” de cobre en B° Ceferino

Durante un patrullaje preventivo en barrio Ceferino, se demoró a dos hombres que estaban tomando alcohol en la vía pública. Cuando vieron a los policías, intentaron huir.

Durante la huida, arrojaron una bolsa que contenía 17 caños de cobre con fuerte olor a gas natural. Una vez demorados, se les secuestró una sierra metálica y un hierro de construcción.



En barrio, ese mismo día, un vecino denunció el robo de un caño de cobre de su medidor de gas y del timbre inalámbrico de su domicilio. Por lo que quedó en evidencia que habían sido ellos los culpables.

Tras los hechos, la jueza los condenó a tres meses de prisión efectiva, porque no era la primera vez que estaban involucrados en este tipo de hechos. Uno había cometido cinco delitos y el otro dos. Fueron trasladados a Villa Las Rosas.