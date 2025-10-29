¡Hay videos! Susto en el norte con el incendio de un camión en plena RN 34

Una situación de alarma se vivió anoche en el norte de Salta, sobre la Ruta Nacional 34, cerca de la ciudad de Embarcación, cuando un camión térmico se incendió por completo en plena calzada, un hecho que afortunadamente solo dejó daños materiales, ya que el chofer logró salir del habitáculo a tiempo, evitando sufrir lesiones personales.

El vehículo, perteneciente a la empresa Logística F y F, se detuvo a escasos metros de una estación de servicio YPF, un factor que, de no ser por la rápida intervención de los equipos de emergencia, podría haber derivado en una tragedia de mayores dimensiones. Las primeras informaciones sugieren que el fuego se habría originado en la fusilera de la cabina del camión, propagándose con velocidad.

El camión siniestrado cumplía una ruta internacional, transportando una importante carga de bananas desde Bolivia con destino final al puerto de Buenos Aires. La naturaleza térmica del rodado, sumada a la cercanía de la estación de servicio, intensificó la necesidad de una respuesta rápida para controlar las llamas.

Para sofocar el incendio y asegurar la zona, se desplegó un amplio operativo en el lugar. Trabajaron de manera coordinada los Bomberos Voluntarios, personal de la Policía de la Provincia, los Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Embarcación.

Gracias a la intervención conjunta, el fuego pudo ser controlado, aunque el vehículo sufrió cuantiosos daños materiales. El rápido accionar del chofer al percatarse del fuego en la cabina fue crucial para garantizar que el incidente no terminara con víctimas fatales, dejando como saldo únicamente las pérdidas del rodado y la mercadería.