Alcaidía: "Muchos detenidos duermen en el piso, con condiciones sanitarias indignas"

El incidente ocurrido en la Alcaidía General N°1 desató varias voces que denuncian malas condiciones en su alojamiento, sobrepoblación y enfermedades.

Esto lo describió el abogado penalista Roberto Reyes, quien dijo que: “Estar en la Alcaidía hoy es una tortura y un martirio permanente”.

En Las Barbas en Remojo, dijo que esta crisis viene de hace tiempo y responde a factores de gravedad que se fueron acumulando, entre ellos la superpoblación: “No significa solamente falta de espacio, sino que muchos detenidos duermen en el piso, sin catres disponibles, con condiciones sanitarias indignas”.

“Hay personas mayores o con enfermedades como la diabetes que no pueden acceder a un baño. Terminan orinando o defecando en la misma celda” comentó Reyes.

“Es una situación que debe ser entendida desde la humanidad, no desde el castigo”.

Lamentó la falta de empatía: “Una realidad espantosa que todos ignoran”, los internos conviven con olores nauseabundos, humo de cigarrillo y el hastío de una vida sin actividad, por lo que muchos recurren a pastillas o drogas para dormir y escapar de estar mirando el techo, expresó.

Otro hecho reciente que se sumó a estas denuncias fue la epidemia de sarna en la Alcaidía que afectó a casi todos los internos, lo cual Reyes consideró: “Una muestra clara del abandono estatal y la deshumanización”.

Marcó como excesivo el uso de la prisión preventiva que hoy se usa como regla general cuando debería aplicarse al agotarse todas las demás posibilidades procesales. Esto sobredimensiona la cantidad de personas detenidas y agrava el colapso penitenciario.

Esta suma de factores lleva a que muchos detenidos acepten juicio abreviado y se declaren culpables de delitos que no cometieron para salir de esa institución, dijo el penalista, agregando que los procesos pueden demorar entre 8 a 10 meses antes de llegar a audiencia, por lo que prefieren aceptar una condena para recuperar la libertad.