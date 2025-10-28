“Si descubrimos alguna situación particular vamos a hacer la denuncia en la Fiscalía de DDHH”

Tras el siniestro ocurrido en la Alcaidía General N°1, que movilizó a gran parte de la sociedad, se refirieron sobre lo ocurrido los abogados defensores de internos.

El Dr. Ricardo Belbruno, abogado defensor de un interno se refirió al hecho como desesperante y muy triste y añadió que estuvo acompañando a los familiares.

En diálogo con El Once Tv, comentó que con permiso del Jefe se le permitió ingresar y saber los nombres de los heridos y en qué lugar fue puntualmente el foco: “Esto devela la situación de hacinamiento que hay en la Alcaidía”.

Aclaró que los internos de la Alcaidía, son personas denunciadas y que por el principio de inocencia no se le puede atribuir un rol en el delito que se le impute: “Son inocentes y están sufriendo hacinamiento y otras situaciones deplorables que el Estado se le debe llamar la atención”.

“Es deplorable, es tortuoso lo que están viviendo, al margen de que parte de la sociedad diga que por algo estarán ahí, hay muchos que no fueron condenados, hay personas que fueron procesadas no condenadas y nadie está libre que se lo denuncie en algún momento por alguna cuestión” expresó Belbruno.

“Incluso siendo condenados, los derechos humanos dicen que las cárceles no deben ser para tortura”.

Si bien es muy reciente, señaló que el hecho se debe investigar y tras ser consultado si el Comité contra la Tortura tomó cartas en el asunto, dijo que si no lo hizo se pondrán en contacto para que colaboren: “Y eventualmente si descubrimos alguna situación particular vamos a hacer la denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos como corresponde” finalizó.