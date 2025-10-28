Incendio en la Alcaidía: “Es un hecho grave, no pasó a mayores por suerte”

Tras el incendio ocurrido el domingo por la noche en una celda de la Alcaidía General de Salta, que dejó a más de una decena de internos hospitalizados, desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura advirtieron sobre la gravedad de la situación penitenciaria en la provincia.

“Esto no pasó a mayores por suerte, pero es un llamado de atención. Queremos que el Ejecutivo y la Corte se involucren más para buscar una urgente solución a esta problemática”, señaló Ramón Corregidor, vicepresidente del organismo.

El funcionario remarcó que el hecho se da en un contexto de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria que el Comité viene denunciando desde hace años. “Venimos advirtiendo hace mucho tiempo sobre la falta de respuestas a una situación que se agrava día a día por el aumento de personas detenidas. Las unidades penitenciarias de la provincia tienen una capacidad muy limitada, y en el caso particular de la Alcaidía, las condiciones son críticas”, sostuvo en el Once TV.

Corregidor explicó que el Servicio Penitenciario Provincial declara una capacidad máxima de 350 personas, pero actualmente hay alrededor de 850 detenidos, con celdas diseñadas para ocho internos que albergan hasta 25.

“El Comité recorre todas las unidades carcelarias, los institutos de menores y los centros de salud mental, y hemos realizado numerosas recomendaciones tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial. Es urgente que se tomen medidas estructurales, a corto, mediano y largo plazo”, enfatizó.

Finalmente, insistió en que el incendio debe servir como una advertencia: “Por suerte esta vez no pasó a mayores, pero si no se actúa pronto, las consecuencias podrían ser mucho más graves”.