Concejales aprobaron en Rosario de Lerma avanzar con el cableado subterráneo

El Concejo Deliberante de Rosario de Lerma aprobó la Ordenanza N° 3363/25, mediante la cual se prohíbe la instalación de nuevo cableado aéreo en amplias zonas de la ciudad y se establece la obligatoriedad del cableado subterráneo para toda obra futura de telefonía, telecomunicaciones y radiodifusión.

La medida se enmarca en la necesidad de preservar la estética urbana, mejorar la seguridad pública y planificar un crecimiento ordenado, de acuerdo con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y en el Código Tributario vigente.

En los fundamentos, el Concejo consideró que la proliferación de cables aéreos de distintas empresas ha generado una visible contaminación visual y deterioro del paisaje urbano, afectando tanto la circulación de los vecinos como la armonía arquitectónica de Rosario de Lerma.

“El desarrollo tecnológico debe ir de la mano con la preservación del espacio público y del patrimonio urbanístico”, señala el texto de la ordenanza publicado en el Boletín Oficial de la provincia, que apunta a armonizar la expansión de las telecomunicaciones con el ordenamiento territorial y la seguridad de la población.

La prohibición abarca las áreas delimitadas en cuatro zonas principales del ejido urbano, conforme al plano anexo que integra la ordenanza. Entre las calles y sectores incluidos se encuentran Ruta N° 36, Los Eucaliptus, Los Jacarandaes, Martín Miguel de Güemes, Hipólito Yrigoyen, Juan B. Justo, San Martín, Alvarado y Buenos Aires, entre otras.

En todas estas áreas, las nuevas instalaciones deberán realizarse bajo modalidad subterránea, conforme al Artículo 3° de la normativa.

Además, las empresas permisionarias que ya cuentan con infraestructura aérea tendrán 90 días desde la promulgación de la ordenanza para presentar un plan de adecuación que contemple la remoción progresiva del tendido existente y la instalación de un nuevo sistema subterráneo.



Dicho plan deberá ser evaluado y aprobado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con dictamen de las áreas técnicas correspondientes. El incumplimiento dará lugar a sanciones y multas según la normativa vigente.