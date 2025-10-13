Cables arrancados, un patrullero en contramano y un choque, todo en B° Morosini

Un peculiar hecho tuvo lugar durante la mañana de este lunes en el barrio Morosini de la ciudad de Salta, cuando un siniestro aconteció en una calle de dicho barrio, involucrando un camión arrancando cables, un patrullero en contra mano y un choque.

¿Qué pasó? Según la información que compartió el medio El Once TV, todo comenzó cuando un camión de gran porte se desplazaba por ese barrio y, en una de sus arterias, se llevó arrastrado los cables, haciendo que varios postes se desestabilizaran.

A raíz de esta situación se hizo presente un patrullero de la Policía de Salta, para hacer las tareas de resguardo y rigor ante este inconveniente. Sin embargo, cuando estaban terminando sus acciones y se retiraban, lo hicieron conduciendo el patrullero en contramano.

Fue así que, al llegar a la esquina de las calles Polonia y Dinamarca, apareció un vehículo marca Chevrolet que circulaba de forma correcta y giró en la dirección permitida, topándose con el patrullero que se retiraba en contramano, siendo inevitable la colisión frontal.

Con este caso, se hizo presente personal de Tránsito de la Municipalidad para hacer las diligencias de su parte, comentando que solo se reportaron daños materiales, con la alcoholemia negativa de ambas partes y con éstas acordando las reparaciones.