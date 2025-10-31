¡Festejá Halloween este viernes y sábado en Plaza Alvarado!Municipal31/10/2025
En el marco de la festividad de Halloween, el Paseo Gastronómico Plaza Alvarado en conjunto con la Municipalidad de Salta brindarán distintas actividades en dicha plaza para toda la familia.
Este viernes y sábado de 20 a 00 hs. los salteños podrán disfrutar de dos noches repletas de diversión, gastronomía, música y color con entrada libre y gratuita.
Dentro de las actividades está un concurso de disfraces, un encuentro de cosplay, pintacaritas para completar el disfraz, concurso de dibujos y el esperado desfile de zombies.
Esta oferta gastronómica local, de juegos y espectáculos la podrán disfrutar tanto salteños como turistas, en un ambiente seguro y familiar.
Esta propuesta busca promover espacios de encuentro y recreación en los barrios, mostrando a la ciudad como un destino para toda la época del año.