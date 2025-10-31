Ofrendas, flores y rezos: Salta se prepara para el Día de todos los Santos y los Fieles difuntos

A pocos días de las tradicionales celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, miles de salteños comenzaron a adquirir ofrendas para colocar en sus altares familiares, manteniendo viva una costumbre que pasa de generación en generación.

Durante la mañana de este viernes, el móvil de RadioProfesional dialogó con Romina, hija de una histórica vendedora de masas y elementos religiosos, quien contó que su familia lleva 38 años dedicada a esta tradición. “Es una tradición familiar de toda la vida, no hay que olvidarse de las almitas”, expresó.

Romina comentó que quienes más conservan el ritual son las personas mayores, mientras que las nuevas generaciones ya no lo practican con la misma devoción. “La juventud no tiene la menor idea”, lamentó.

Por último, recordó la importancia de mantener aunque sea los gestos más simples: “Por lo menos hay que colocar un vaso de agua y unas flores naturales”, dijo, apelando a mantener viva una de las costumbres más arraigadas de la fe popular salteña.