Otra moto robada: Joven de 20 años fue puesto a disposición de la Justicia

El procedimiento se realizó anoche en el barrio Santa Ana I, en el marco de un patrullaje preventivo. Se incautó el rodado e intervino la Fiscalía Penal 3.

Efectivos de la Sección Motorista de Emergencia Policial de Cerrillos llevaron a cabo un procedimiento, tras un patrullaje preventivo, en el que recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro por robo y demoraron a su conductor, en el barrio Santa Ana I de la Capital.

En ese contexto, un hombre de 20 años fue puesto a disposición de la Justicia junto al rodado recuperado.

Intervino la Fiscalía Penal 3.