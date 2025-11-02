Otra moto robada: Joven de 20 años fue puesto a disposición de la Justicia

Otra moto robada: Joven de 20 años fue puesto a disposición de la JusticiaPoliciales02/11/2025InformateSalta
Imagen ilustrativa.
El procedimiento se realizó anoche en el barrio Santa Ana I, en el marco de un patrullaje preventivo. Se incautó el rodado e intervino la Fiscalía Penal 3.
Efectivos de la Sección Motorista de Emergencia Policial de Cerrillos llevaron a cabo un procedimiento, tras un patrullaje preventivo, en el que recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro por robo y demoraron a su conductor, en el barrio Santa Ana I de la Capital.
En ese contexto, un hombre de 20 años fue puesto a disposición de la Justicia junto al rodado recuperado.
Intervino la Fiscalía Penal 3.
