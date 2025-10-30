Cerrillos: Le robó el celular a un vecino en la vereda de su casa

El auxiliar fiscal Roque López Hinojo, por expresas directivas del fiscal penal interino de Cerrillos, Federico Jovanovics, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 31 años, acusado del delito de robo simple.

La madrugada del 11 de septiembre pasado, mientras el damnificado se encontraba fuera de su domicilio, el acusado se acercó y, tras amenazarlo, le arrebató el teléfono celular. Luego, el sujeto huyó del lugar.

El personal policial, tras entrevistarse con el denunciante, quien señaló al individuo como responsable del ilícito, procedió a ubicarlo, demorar al acusado, secuestrar el dispositivo móvil y restituirlo a su legítimo dueño.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 5 meses de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente por segunda vez.