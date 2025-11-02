Efectivos policiales logran recuperar motocicleta con pedido de captura

El procedimiento se llevó a cabo ayer en barrio Virgen de la Peña, tras una alerta ciudadana. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones 4 de Tartagal realizaron un procedimiento en barrio Virgen de la Peña, tras una alerta ciudadana sobre una motocicleta reducida en una vivienda.

En ese contexto, se realizó una requisa voluntaria, en la que se recuperó una moto de 160 cilindradas con pedido de secuestro.

Intervino la Fiscalía Penal 2.