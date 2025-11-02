Efectivos policiales logran recuperar motocicleta con pedido de captura

Policiales02/11/2025InformateSaltaInformateSalta
moto robada
Imagen ilustrativa.

El procedimiento se llevó a cabo ayer en barrio Virgen de la Peña, tras una alerta ciudadana. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones 4 de Tartagal realizaron un procedimiento en barrio Virgen de la Peña, tras una alerta ciudadana sobre una motocicleta reducida en una vivienda.

Auto con pedido de capturaLogran recuperar automóvil con pedido de captura por hurto en la provincia de La Rioja

En ese contexto, se realizó una requisa voluntaria, en la que se recuperó una moto de 160 cilindradas con pedido de secuestro.

Intervino la Fiscalía Penal 2.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día