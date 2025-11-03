Avanza la reconstrucción del Mercado San Miguel, mirá cómo está quedando

A poco de cumplirse un año del incendio en el Mercado San Miguel avanza la obra de reconstrucción del predio ubicado en el centro de la ciudad.

La obra de reconstrucción que comenzó hace unos meses avanza a buen ritmo. Actualmente se han retirado los escombros en su totalidad. Paralelamente, otro equipo importante avanzó en la construcción de los cimientos fundacionales y se avanzó de buena forma.

Según detallaron desde la Municipalidad, los trabajos han avanzado en un 30% de lo que es la estructura resistente, que son columnas, vigas y armados de losa en el acceso por calle Urquiza.

Por otro lado, en el sector sobre calle Ituzaingó se terminaron las tareas de limpieza y se tomaron muestras para realizar los estudios de metalografía y de tracción de las estructuras existentes.

Estos estudios los realizarán la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta e Ingeniería de la Universidad Católica de Salta. Servirán para definir si hay que hacer de nuevo la estructura en este sector, si hay que reforzarla, o cambiarla. Esto incluye el subsuelo y el entrepiso de este sector.