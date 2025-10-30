Precios de frutas y verduras en el Mercado San Miguel: Cuáles subieron y cuáles bajaron

Durante la última semana de octubre, se realizó un nuevo relevamiento de precios en el Mercado San Miguel y en su anexo de pasaje Miramar 433. El recorrido permitió actualizar los valores de frutas y verduras, donde se observó que la mayoría de los productos mantienen sus precios, aunque algunos registraron aumentos y otros leves bajas por cuestiones climáticas y de temporada.

Entre las verduras y hortalizas, la mayoría continúa con los mismos precios que la semana pasada. Los choclos bajaron y ahora se consiguen 2 por $1.500, mientras que los espárragos se mantienen en $3.000 el paquete y las alcachofas a $5.000 las tres o cuatro unidades. La lechuga, el zapallo, la papa, la cebolla y el tomate mantienen sus valores estables.

En cuanto a las frutas, se registraron algunas variaciones: las bananas aumentaron y se venden a $3.000 la docena las chicas y $4.000 las grandes, al igual que las frutillas, que subieron a $4.000 el kilo. También hubo incrementos en la mandarina ($4.000 la docena), la uvas chilenas ($10.000 el kilo) y la ananá, que se ofrece a $5.000 la unidad o $3.000 la mitad.

Por otro lado, bajaron los precios del mango ($3.500 el kilo), la sandía ($1.500 el kilo), la palta ($5.500 el kilo) y la naranja tangerina, que ahora cuesta $2.000 la docena.