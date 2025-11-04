Ramos participó de la asunción de las nuevas autoridades de ATSA Bueno Aires

En representación de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de Salta, el secretario general de ATSA Salta, Eduardo Abel Ramos, participó del acto de asunción de la nueva Comisión Directiva de ATSA Buenos Aires, que tuvo lugar en el Centro Cultural, Social y Deportivo Papa Francisco.

Durante la ceremonia, los nuevos referentes Javier Pokoik (Secretario General) y Norberto Maschio (Secretario Adjunto) asumieron sus funciones, reafirmando el compromiso de continuar la lucha por los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores de la salud.

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje de despedida de Héctor Daer, quien culminó su gestión al frente del gremio y dejó un legado de unidad, defensa del trabajo y fortalecimiento del movimiento sindical.

“Vamos a seguir trabajando por la sanidad y peleando por lo que nos corresponde, por la dignidad de todos los trabajadores de nuestra actividad. Gracias, compañeros, por ser leales y fieles en la construcción de esta organización, que hoy es ejemplo para Argentina y para todas las organizaciones sindicales del país”, expresó Daer.

En el marco de su agenda nacional, Ramos también participa de las actividades organizadas por la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA). Este martes forma parte de una conferencia sobre economía y la reunión del Consejo Directivo, mientras que mañana estará presente en el Congreso Ordinario Eleccionario de la Confederación General del Trabajo (CGT), instancia clave para definir las líneas de acción del movimiento obrero argentino.