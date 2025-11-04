Prevenir el acoso, el objetivo del nuevo acuerdo entre La Veloz y la Secretaría de la Mujer

Sociedad04/11/2025
mujer

La Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad firmó un convenio con La Veloz del Norte para implementar una campaña de prevención del acoso en el transporte público y capacitaciones para el personal de la empresa.

La subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, explicó que el objetivo es retomar y fortalecer las acciones de concientización ya desarrolladas en años anteriores.

Venimos trabajando con reuniones previas y la idea es retomar esta campaña de prevención del acoso y pensar en capacitaciones para el personal de la empresa. Es importante trabajar con el sector privado para detectar situaciones de violencia y contar con herramientas que permitan realizar las derivaciones y denuncias correspondientes”, destacó.

Por su parte, el gerente de La Veloz del Norte, Laureano Brown, subrayó el compromiso de la empresa con esta iniciativa: “Incorporamos esta política para la convivencia dentro de la organización. En el caso de los conductores, buscamos que puedan detectar y colaborar en estas situaciones dentro de las unidades, y sobre todo, informarlas”.

El convenio busca generar espacios seguros y libres de acoso en el transporte, tanto para pasajeras como para trabajadoras, y reforzar el compromiso institucional con la igualdad de género y la erradicación de la violencia en los ámbitos laborales y sociales.

