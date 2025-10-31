El Sindicato de Empleados de Comercio impulsa la prevención del Cáncer de Mama con una charla abierta

En el marco del mes de concientización sobre el Cáncer de Mama, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Salta realizará una charla informativa y gratuita este viernes 31 de octubre a las 21:30 hs en su sede gremial de España 1090. El evento está destinado a toda la familia mercantil y público en general.

La charla estará a cargo del Dr. Alejandro Castellani, quien abordará la importancia de la mamografía como método de prevención, brindará herramientas clave para la detección temprana de esta enfermedad y responderá preguntas del público. Bajo el lema “La prevención salva vidas”, la propuesta busca fortalecer la conciencia colectiva sobre los cuidados de la salud mamaria.

La actividad es organizada por la Secretaría de la Mujer del SEC Salta, con el acompañamiento del secretario general César Guerrero. Desde el gremio destacaron el valor de este tipo de espacios abiertos para difundir información médica confiable y fomentar una mayor participación en los chequeos preventivos.