“La Veloz Mining”: La nueva propuesta de La Veloz para la minería en Salta

La empresa salteña La Veloz del Norte presentó “La Veloz Mining”, una unidad de negocios pensada para acompañar el crecimiento del sector minero en la provincia. En diálogo con InformateSalta, Laureano Brown, gerente general de la compañía, explicó que la iniciativa nació hace tres años con el objetivo de “estar a la altura del desarrollo minero que se está llevando adelante en la Provincia de Salta. Somos una empresa netamente salteña, con casi 600 empleados locales, y no queremos quedar afuera de esta aventura que es el desarrollo minero”.

Brown destacó que la experiencia de la empresa en transporte se complementa ahora con las exigencias del sector minero: “Nos ha invitado a seguir creciendo, a desarrollarnos y perfeccionarnos en proyectos y calidad. El resultado de este recorrido durante tres años es La Veloz Mining, en la que decidimos invertir fuertemente en logística minera, tanto en el transporte de personal como en cargas generales, y queremos ser partícipes activos de este desarrollo”.

La nueva flota está compuesta por 10 unidades de primera generación Marco Polo, carrocería brasileña, y camiones para logística de cargas. Según Brown, los vehículos fueron diseñados pensando en la comodidad y seguridad de los trabajadores que viajan a zonas de alta montaña, donde los trayectos pueden extenderse hasta 15 días: “Sabemos que el traslado a la Puna, tanto en distancia como en tiempo, es difícil, así que apostamos a la comodidad, con wifi a bordo y un diseño que prioriza al pasajero, el trabajador que cumple sus funciones y luego regresa a su familia”.

El desarrollo de estos vehículos se realizó en conjunto con la fábrica, adaptando las unidades a los desafíos técnicos de la actividad minera, los caminos y las condiciones de altura: “Es un producto nuevo en la Argentina, resultado de trabajar mano a mano entre la empresa, las necesidades del sector y la capacidad de la fábrica para desarrollarlo”, concluyó Brown.