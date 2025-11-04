El boom de las compras en Paraguay: Qué conviene y cuánto se puede traer

Cada vez más salteños se suman al “shopping express” hacia Paraguay y Ciudad del Este se convirtió en un imán de ofertas gracias a la franquicia de hasta USD 300 por persona sin pagar impuestos al comprar. Esta modalidad favorece la importación personal de productos sin que tengan que abonar gravámenes, una ventaja que despierta el interés de quienes viven en la frontera y más allá.

Un repaso de precios tomados del tiktoker “Modo Juanchi” muestra lo competitivo que resulta cruzar al otro lado: tecnología, teléfonos desde USD 59: un Redmi A50 cuesta USD 69, un Samsung A07 USD 93, o un Xiaomi Poco C a USD 93.

En cosmética coreana, cremas y serums desde USD 25, y para quienes buscan smartwatch, un Huawei GT6 ronda los USD 239 (y el modelo Pro USD 299). Incluso una taladro Dewalt puede conseguirse por USD 220, frente a los $500.000 argentinos que cuesta en el país.

También hay cascos de motocross desde USD 39; por ejemplo, marca Shaft por USD 76, Hummer con dos viseras por USD 124, ICH por USD 49, o Airoh (modelo Black Demon) por USD 179.

Para los salteños, una opción práctica es volar desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes (SLA) hasta Iguazú y con tantos productos a precios bajos y el beneficio de no pagar impuestos hasta USD 300, la ecuación resulta cada vez más atractiva. Para quienes planifican bien, Paraguay se convirtió en un destino casi obligado para renovar tecnología, accesorios, herramientas o estilo de vida sin romperse el bolsillo.