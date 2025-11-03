¡Fiebre de Cyber Monday! Casi 3 millones de visitas y Salta entre las provincias más activas

El director de la Comisión Norte de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Franco Fioretti, sostuvo en diálogo con InformateSalta que el CyberMonday 2025 avanza con un alto nivel de participación y con fuerte presencia de usuarios del norte argentino.

“Estamos muy contentos con esta nueva edición. Participan 900 marcas, de las cuales 256 son del interior, lo que muestra el crecimiento del ecosistema digital en todo el país. En esta primera jornada ya ingresaron 2,8 millones de usuarios al sitio oficial buscando ofertas y oportunidades”, explicó.

Según el referente, el descuento promedio ronda el 31%, con más de 15.000 productos en promoción. “Hay categorías que superan ese porcentaje y otras que están por debajo, pero el promedio general es muy competitivo”, detalló.

En el ranking de provincias con más tráfico dentro del evento, Tucumán ocupa el sexto lugar y Salta el séptimo, con un importante caudal de usuarios navegando en busca de rebajas. Los productos más buscados fueron aires acondicionados, heladeras, zapatillas, celulares y lavarropas, seguidos por artículos de viaje, una categoría que vuelve a ganar protagonismo cerca de las fiestas.

“El rubro electrodomésticos lidera las búsquedas, seguido por indumentaria y calzado, y en tercer lugar los viajes”, indicó Franco, quien también recordó que las ofertas “bomba” se lanzan en horarios específicos: a las 9 de la mañana, a las 12.30 y entre las 20 y 22 horas, con descuentos adicionales.

Finalmente, recomendó realizar las compras únicamente desde el sitio oficial www.cybermonday.com.ar, que permite comparar precios, filtrar productos por categoría o marca y acceder a ofertas verificadas. “Es importante entrar por el sitio oficial para evitar fraudes y aprovechar las verdaderas oportunidades”, concluyó.