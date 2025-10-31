Tragedia de Av. Paraguay: la familia de Karen Marín reclama justicia

A más de un año de la tragedia de Avenida Paraguay, en la que Karen Marín perdió la vida tras ser atropellada por un conductor ebrio, su familia continúa reclamando justicia.

En diálogo con El Once TV, Claudio Marín, hermano de la joven, informó que todavía no hay una fecha fijada para el inicio del juicio, aunque las actuaciones judiciales avanzan.

“No hay una fecha fija para el juicio, pero nos van a mantener al tanto a todos”, señaló Claudio. El caso recuerda la noche en que Luciano N. López, al volante con 1,02 gramos de alcohol en sangre, perdió el control de su vehículo sobre avenida Paraguay y atropelló a 10 personas, provocando la muerte de Karen y otras personas, tambien dejando varios heridos.

Marín explicó que recientemente se realizó una audiencia multipropósito, en la que “se sacaron las pruebas más importantes con el consentimiento de nosotros y los abogados”, como parte del proceso previo al debate oral.