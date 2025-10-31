Comienza el CyberMonday: tecnología, viajes, moda y más con descuentos récord

Comienza el CyberMonday: tecnología, viajes, moda y más con descuentos récordSociedad31/10/2025
Si estás pensando en comprar regalos anticipados, cambiar algún electrodoméstico, organizar un viaje para el verano, renovar indumentaria y otras tantas cosas más este mes de noviembre vas a tener la chance de comprar a precios rebajadísimos, ya que arranca el CyberMonday 2025.
Se trata del evento de descuentos online más importante del año. Durante tres días, cientos de marcas ofrecerán promociones exclusivas en tecnología, viajes, indumentaria, electrodomésticos, belleza, hogar y más.
Las fechas confirmadas para este mega evento de descuentos son el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre desde las 00:00 del lunes hasta las 23:59 del miércoles.
Participación record y más de 15 mil megaofertas
Este año, como dio a conocer el sitio Informatesalta, participarán 868 marcas de diversos rubros—una cifra récord—, con más de 900 comercios que participarán en esta edición, que ofrecerá alrededor de 15.000 megaofertas en el sitio oficial.
Entre las más destacadas se encuentran:
Viajes
Almundo, Colonia Express, Pax, Assist Card, Universal Assistance, Aeropuertos Argentina.
Deportes y fitness
Dexter, Stock Center, Open Sports, Megatone, Frávega, Mercado Libre.
Salud y belleza
Farmacity, Pigmento, Juleriaque, Parfumerie, Farmaonline.
Bebés y niños
OnCity, Frávega, Mercado Libre.
Supermercados y gastronomía
Carrefour, Coca-Cola, La Barra, Convivir.
Tecnología y electro
Samsung, BGH, Naldo, Tiendamia, Personal, Jumbo.
Muebles y deco
Arredo, SommierCenter, Sodimac, Belmo, Bedtime.
Autos y motos
Grupo Dietrich, Autoshop, Saracho Neumáticos.
Indumentaria y calzado
Adidas, Moov, Chelsea, Exit, Sporting.
Servicios
Movistar, Personal, Sancor Seguros, Universidad de Palermo, Yenny, El Ateneo, Cinemark.
¿Cómo aprovechar mejor el CyberMonday?
La organización recomienda seguir estos pasos para no perder oportunidades:
- Registrarte en el sitio oficial antes del evento.
- Guardar tus tiendas favoritas para acceder más rápido.
- Buscar los productos deseados y entrar a su tienda oficial.
- Elegir el medio de pago y completar la compra.
- Hacer seguimiento del pedido con el código de envío.
Además, estará disponible Cybot, el asistente virtual que muestra los descuentos de tu lista de deseos, y las notificaciones automáticas para alertar sobre rebajas especiales.
Momentos especiales del evento
- Noches Bomba
20:00 a 22:00
Mínimo 20% de descuento en todos los productos.
- Megaofertas Bomba
13:00 a 14:00