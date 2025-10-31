Comienza el CyberMonday: tecnología, viajes, moda y más con descuentos récord

Si estás pensando en comprar regalos anticipados, cambiar algún electrodoméstico, organizar un viaje para el verano, renovar indumentaria y otras tantas cosas más este mes de noviembre vas a tener la chance de comprar a precios rebajadísimos, ya que arranca el CyberMonday 2025.

Se trata del evento de descuentos online más importante del año. Durante tres días, cientos de marcas ofrecerán promociones exclusivas en tecnología, viajes, indumentaria, electrodomésticos, belleza, hogar y más.

Las fechas confirmadas para este mega evento de descuentos son el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre desde las 00:00 del lunes hasta las 23:59 del miércoles.

Participación record y más de 15 mil megaofertas

Este año, como dio a conocer el sitio Informatesalta, participarán 868 marcas de diversos rubros—una cifra récord—, con más de 900 comercios que participarán en esta edición, que ofrecerá alrededor de 15.000 megaofertas en el sitio oficial.

Entre las más destacadas se encuentran:

Viajes

Almundo, Colonia Express, Pax, Assist Card, Universal Assistance, Aeropuertos Argentina.

Deportes y fitness

Dexter, Stock Center, Open Sports, Megatone, Frávega, Mercado Libre.

Salud y belleza

Farmacity, Pigmento, Juleriaque, Parfumerie, Farmaonline.

Bebés y niños

OnCity, Frávega, Mercado Libre.

Supermercados y gastronomía

Carrefour, Coca-Cola, La Barra, Convivir.

Tecnología y electro

Samsung, BGH, Naldo, Tiendamia, Personal, Jumbo.

Muebles y deco

Arredo, SommierCenter, Sodimac, Belmo, Bedtime.

Autos y motos

Grupo Dietrich, Autoshop, Saracho Neumáticos.

Indumentaria y calzado

Adidas, Moov, Chelsea, Exit, Sporting.

Servicios

Movistar, Personal, Sancor Seguros, Universidad de Palermo, Yenny, El Ateneo, Cinemark.

¿Cómo aprovechar mejor el CyberMonday?

La organización recomienda seguir estos pasos para no perder oportunidades:

Registrarte en el sitio oficial antes del evento.

Guardar tus tiendas favoritas para acceder más rápido.

Buscar los productos deseados y entrar a su tienda oficial.

Elegir el medio de pago y completar la compra.

Hacer seguimiento del pedido con el código de envío.

Además, estará disponible Cybot, el asistente virtual que muestra los descuentos de tu lista de deseos, y las notificaciones automáticas para alertar sobre rebajas especiales.

Momentos especiales del evento