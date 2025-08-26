Tras el anuncio, “volaron” los pasajes a Florianópolis desde Salta

Hoy se confirmó que, desde el 2 de enero de 2026, Aerolíneas Argentina comenzará a operar la ruta Salta-Florianópolis en Brasil.

Con esta noticia, Salta suma una nueva ruta aérea a las actuales: Lima, Paraguay, San Pablo y Panamá.

El primer vuelo que partirá desde Salta con destino a Brasil, partirá el viernes 2 de enero a las 10:00 y en 2:35, llegará a la ciudad turística del Estado de Santa Catarina. Lo precios van desde los $502.647 hasta $1.309.714, dependiendo de las comodidades del cliente.

Por otro lado, el primer vuelo de regreso a Salta, está casi agotado, según publica en su página Aerolíneas Argentinas, ese vuelo arribará el lunes 5 de enero a las 19:15. Los costos van desde $284.976 hasta $1.189.647, según las necesidades del pasajero.