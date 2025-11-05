Un grupo empresarial estadounidense interesado en invertir en el Belgrano Cargas

Se trata del Grupo México Transportes (GMXT), una empresa del sector ferroviario estadounidense, con más de 27 años de experiencia y operaciones en EEUU, México, Canadá y España, que puso la mira en Argentina.

Según trascendió el plan empresarial contempla que GMXT se haga cargo de la vía, talleres y locomotoras en los ramales concesionados, optimizando la interconexión con puertos y las cadenas de valor de minería como el litio, cobre, pero también el agro y energía.

La compañía del transporte de carga internacional, se postula para la privatización de los ramales del ferrocarril San Martín y Belgrano Cargas, con una propuesta de inversión millonaria que contempla la inversión estimada en u$s3.000 millones para vía, material rodante, talleres y operación.

La firma que opera la red más grande de México y varias líneas de carga en EEUU, además de tener como socio al gigante ferroviario Union Pacific, aporta credenciales de peso ya que mueve más de 100 millones de toneladas al año, cubre servicios de carga para minería, energía, agro e intermodalidad.

El interés de esta compañía se alinea con la estrategia del Gobierno nacional de buscar socios mineros para el Belgrano Cargas, a fin de asegurar volúmenes que garanticen la viabilidad de la concesión.

Alejandro Núñez, presidente de Belgrano Cargas y Logística S.A., y Bruno Agosta, director de AC&A Engineers, Economists & Planners, fueron quienes en el Seminario del Litio en Catamarca abogaron por sumar actores mineros o privados al Belgrano Cargas.

Actualmente, la línea transporta tres millones de toneladas anuales, pero con las obras estructurales previstas —que serán obligatorias para los futuros “pooles” concesionarios- podría triplicar su volumen de carga, refirieron autoridades del Belgrano Cargas.