Minería en Salta: Saneamiento, rutas y Belgrano Cargas, ejes de la agenda

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se reunió con la nueva conducción de la Cámara de Minería de Salta, encabezada por Juan Martín Guilly, para fortalecer la colaboración público-privada en proyectos estratégicos.

Durante el encuentro se evaluaron avances de Rincón Litio, Diablillos-Plata y estudios ambientales de First Quantum Minerals. También se destacó la necesidad de obras de saneamiento y plantas de tratamiento en localidades de la Puna, así como la mejora de rutas y la concreción del Corredor Bioceánico de Capricornio.

Además, se planteó la participación del sector minero en las negociaciones por la privatización del Belgrano Cargas, clave para abaratar costos y mejorar la eficiencia de la industria.

Estuvieron presentes representantes de empresas como Noa Lithium, Alpha Lithium, Minera Santa Rita, Rio Tinto, Puna Mining, y la gerenta de la Cámara, Marie Pierre Lucesoli.