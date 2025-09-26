Salta exige participación en las negociaciones que definirán el destino del Belgrano Cargas

Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el inicio del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, a través de X, reclamó que la provincia sea parte de las negociaciones y advirtió que la decisión impactará de manera directa en la competitividad regional.

“Necesitamos que el Gobierno de Salta participe en las negociaciones que definirán el destino del Belgrano Cargas. No solo los minerales, también los granos, la carne, las legumbres, las especialidades y el vino deben tener acceso al ferrocarril. Los pequeños y medianos productores también deben beneficiarse”, enfatizó el funcionario.

De los Ríos recordó que el Belgrano Cargas sigue operando sobre el ramal C-14, aunque no con la eficiencia deseada, y destacó que la logística resulta clave para una provincia alejada de los puertos y de los grandes centros de consumo. “Salta necesita federalismo, no es una opción: es una necesidad y es la solución”, subrayó.

El ministro remarcó que la infraestructura ferroviaria es estratégica para garantizar competitividad y que su destino no puede definirse sin la voz de las provincias directamente afectadas.