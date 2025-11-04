Alguna provincia después de Navidad: Cambió la fecha en que terminan las clases en 2025

A poco de finalizar el ciclo lectivo 2025, las fechas de cierre de clases en Argentina varían significativamente de una provincia a otra, adaptándose a los calendarios locales y buscando garantizar las 190 jornadas mínimas de cursada. Mientras la mayoría de las jurisdicciones terminarán antes de Navidad, algunas se extenderán casi hasta fin de año.

¿Cuándo terminan las clases, provincia por provincia?

Provincias que terminan el viernes 12 de diciembre:

Catamarca

Jujuy

Santa Fe

Provincias que terminan el jueves 18 de diciembre:

Santa Cruz

Provincias que terminan el viernes 19 de diciembre:

CABA

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Rioja

Mendoza

Neuquén

Río Negro

San Juan

San Luis

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Provincias que terminan el lunes 22 de diciembre:

Buenos Aires

Misiones

Salta.

Provincias que terminan el viernes 26 de diciembre:

La Pampa

Feriados y fines de semana largos que quedan en 2025

El final del calendario escolar estará marcado por cuatro feriados nacionales y dos fines de semana largos.

Noviembre: Viernes 21 de noviembre: Feriado puente con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Feriado nacional (Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20).

Fin de semana largo: Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Diciembre:

Lunes 8 de diciembre: Feriado inamovible (Día de la Inmaculada Concepción de María).

Jueves 25 de diciembre: Feriado inamovible (Navidad).

Fin de semana largo: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.