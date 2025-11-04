Alguna provincia después de Navidad: Cambió la fecha en que terminan las clases en 2025

Alguna provincia después de Navidad: Cambió la fecha en que terminan las clases en 2025Sociedad04/11/2025
A poco de finalizar el ciclo lectivo 2025, las fechas de cierre de clases en Argentina varían significativamente de una provincia a otra, adaptándose a los calendarios locales y buscando garantizar las 190 jornadas mínimas de cursada. Mientras la mayoría de las jurisdicciones terminarán antes de Navidad, algunas se extenderán casi hasta fin de año.
¿Cuándo terminan las clases, provincia por provincia?
Provincias que terminan el viernes 12 de diciembre:
Catamarca
Jujuy
Santa Fe
Provincias que terminan el jueves 18 de diciembre:
Santa Cruz
Provincias que terminan el viernes 19 de diciembre:
CABA
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
La Rioja
Mendoza
Neuquén
Río Negro
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Provincias que terminan el lunes 22 de diciembre:
Buenos Aires
Misiones
Salta.
Provincias que terminan el viernes 26 de diciembre:
La Pampa
Feriados y fines de semana largos que quedan en 2025
El final del calendario escolar estará marcado por cuatro feriados nacionales y dos fines de semana largos.
Noviembre: Viernes 21 de noviembre: Feriado puente con fines turísticos.
Lunes 24 de noviembre: Feriado nacional (Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20).
Fin de semana largo: Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
Diciembre:
Lunes 8 de diciembre: Feriado inamovible (Día de la Inmaculada Concepción de María).
Jueves 25 de diciembre: Feriado inamovible (Navidad).
Fin de semana largo: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.