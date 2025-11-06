Cobros indebidos en el IPS: “Si te pagan una miseria, no labures, pero no le cobres al paciente”

Seguramente te pasó o en tu entorno más cercano conocés de situaciones donde muchos profesionales médicos del IPS, Instituto Provincial de Salud cobran plus a pesar de estar diferenciados entre padrón A y B, siendo esta última la categoría autorizada para el pago de un arancel no así la categoría A.

Atento a esta situación que se viene dando, es que el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, reiteró su pedido a los afiliados para que realicen las denuncias formales.

“Hay muchos avivados. Si te pagan una miseria, no labures, pero no le cobres al paciente”, dijo el funcionario, al referirse a las quejas que recibe de afiliados que son obligados a pagar sumas adicionales por prestaciones que deberían estar cubiertas.

Mangione explicó que el IPS cuenta con dos padrones —A y B—, según el tipo de convenio con los profesionales. Sin embargo, algunos médicos del padrón A cobran igual que los del B, lo que representa una irregularidad.

“Le pido a los pacientes que pidan factura. Si no se las dan, háganme llegar la denuncia. No deben tener miedo ni vergüenza. Si los atienden mal por reclamar, no les va bien a los profesionales tampoco”, subrayó por FM Aries.

El ministro detalló que la situación no se limita solo a médicos: también involucra a bioquímicos y odontólogos, quienes aplican cobros fuera de lo permitido. En ese sentido, adelantó que el Gobierno busca implementar un sistema de validación digital para controlar en tiempo real las prestaciones y evitar abusos.