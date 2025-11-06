Se extiende la pax cambiaría en una jornada sin mercado oficial

El dólar oficial viene de días de mayor estabilidad, sin embargo este jueves no hay operaciones en el tramo mayorista ni minorista por el Día del Bancario. Por eso, la atención está en los dólares financieros, que operan con un bajo volumen.

El dólar MEP sube 0,01% a $1478,90, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanza 0,8% a $1506,73. En tanto, el dólar blue cae a $1.435 para la venta, según un relevamiento de InformateSalta en el Mercado Ilegal de Cambios de la Ciudad de Salta.

Por su parte, el dólar cripto, retrocede 0,6% hasta los $1.482,07, de acuerdo a Bitso. Mientras, el dólar Bitcoin, el tipo de cambio implícito en la compra y venta de esa criptomoneda, cotiza a $1.490,68.

En el tramo del dólar futuro se registraron pocas operaciones. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.466 y que en diciembre lo hará a los $1.500.

El pasado miércoles, el dólar minorista cerró a $1.476,48 para la venta según el promedio del Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA) lo hizo $1.475 para la venta, mientras que el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.917,5.